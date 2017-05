Belgický minister vnútra nechce povoliť nosenie moslimských šatiek

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 22. mája (TASR) – Proti moslimským šatkám na hlavách belgických policajtiek sa vyjadril tamojší minister vnútra Jan Jambon. Reagoval tým na návrh na primátora belgického mesta Vilvorde Hansa Bonteho, podľa ktorého by povolenie šatiek prilákalo do radov polície viac žien s cudzokrajnými koreňmi.citoval primátora belgický denník Le Soir.S povolením moslimských šatiek nesúhlasí belgický minister vnútra Jan Jambon. Považuje ich za náboženské symboly, ktoré do polície nepatria. Na druhej strane uznal, že zloženie policajného zboru musí byť pestré.uviedol Jambon.Proti náboženským symbolom v radoch polície sa vyjadril aj bruselský primátor Yvan Mayeur. Polícia by podľa neho mala byť neutrálna.Agentúra Belga poukázala na to, že policajtky majú povolené nosiť moslimskú šatku vo viacerých štátoch. Hidžáb, teda šatku, ktorá zahaľuje celú hlavu a krk okrem tváre, môžu v službe nosiť príslušníčky polície v Spojenom kráľovstve, Švédsku, Kanade a niektorých štátoch USA.