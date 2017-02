Belgický premiér prijal Abbása, ten zas odsúdil stavbu židovských osád

Mahmúd Abbás, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 9. februára (TASR) - Belgický premiér Charles Michel prijal dnes v Bruseli palestínskeho prezidenta Mahmúda Abbása, s ktorým hovoril aj o nelegálnej výstavbe židovských osád na okupovaných palestínskych územiach.Belgická televízia RTBF pripomenula, že ide už o druhé premiérovo vyjadrenie politického postoja k tejto téme po tom, ako sa začiatkom týždňa v Jeruzaleme stretol so zástupcami dvoch mimovládnych organizácií, ktoré otvorene kritizujú izraelskú politiku výstavby nových bytových jednotiek na území Predjordánska.Tlačová agentúra Belga uviedla, že izraelský premiér Benjamin Netanjahu v stredu ostro kritizoval Michelove stretnutie s ľuďmi z organizácií Breaking the Silence a B'Celem a belgickej vláde odkázal, že by si mala vybrať: buď zmení svoj doterajší postoj, alebo bude pokračovať v doterajšej protiizraelskej politike.Michel dnes na úrade vlády oficiálne prijal palestínskeho prezidenta, s ktorým hovoril aj o zákone izraelskej vlády z roku 2016, ktorý plánuje rozšíriť výstavbu osád na okupovaných územiach.Abbás v tejto súvislosti upozornil, že predmetný izraelský zákon spochybňuje medzinárodné postavenie Bezpečnostnej rady OSN.vyhlásil Abbás v Bruseli.