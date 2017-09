Belgický prímas sa ospravedlnil za mlčanie počas zatýkania Židov

Ultraortodoxný žid, ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 8. septembra (TASR) - Belgický prímas, arcibiskup mechelensko-bruselský Jozef De Kesel sa ospravedlnil za mlčanie belgickej rímskokatolíckej cirkvi počas masového zatýkania Židov v auguste a septembri 1942. Stalo sa tak počas konferencie pri príležitosti 75. výročia týchto udalostí, informovala tlačová služba CathoBel.Duchovný, ktorého pápež František vymenoval vlani v novembri za kardinála, súčasne upozornil, že by sa na vtedajšie udalosti nemalo zabúdať a historické skutočnosti by sa nemali banalizovať alebo popierať.Nemeckí okupanti zadržali v noci na 4. septembra 1942 v štvrti Marolles belgickej metropoly celkove 718 Židov, ktorých prepravili následne do kasární v Mechelene a neskôr deportovali do vyhladzovacieho tábora Auschwitz-Birkenau.Podľa informácií CathoBel sa belgická katolícka cirkev vyjadrila s poľutovaním nad správaním počas druhej svetovej vojny vôbec po prvý raz.