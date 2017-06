Belgický radikál sa za mrežami oženil, sobáž je zrejme účelový

Ilustračné foto Foto: TASR Foto: TASR

Brusel 13. júna (TASR) – Väznený belgický islamistický radikál Fouad Belkacem sa oženil, hoci je za mrežami. Informovala o tom v pondelok agentúra Belga. Panuje podozrenie, či nevstúpil do manželského zväzku, aby zmaril snahu belgických úradov zbaviť ho občianstva a vyhostiť do rodného Maroka.Belkacem, ktorý si momentálne odpykáva 12-ročný trest za verbovanie bojovníkov do Sýrie, sa pred niekoľkými týždňami oženil so svojou dlhoročnou partnerkou. Belgická legislatíva umožňuje sobáš väzňa, ak má dlhý trest odňatia slobody.Belgická justícia sa ale snaží Belkacema, ktorý má belgické aj marocké občianstvo, zbaviť toho prvého. Proces zbavenia občianstva spustila vlani. Prokuratúra argumentuje, že jepreto v belgickej tlači zaznievajú otázky, či jeho sobáš nebol účelový.uviedla Belkacemova advokátka Liliane Verjauwová.Právny expert Maxime Chomé pre agentúru Belga potvrdil, že sobáš by mohol Belkacema ochrániť pred odobratím belgického občianstva a vyhostením do Maroka. Odsúdený sa tiež bráni tým, že keby prišiel o občianstvo a bol by vydaný do Maroka, mohol by tam za svoje kritické protivládne názory čeliť trestnému stíhaniu, alebo by sa stal obeťou atentátu.Belgický štátny tajomník pre migráciu a azyl Théo Francken povedal, že Belkacem nemal právo oženiť sa a naďalej trvá na tom, že by si mal odpykať svoj trest v Maroku.vyhlásil Francken.Fouad Belkacem stál v minulosti na čele organizácie Sharia4Belgium (Šaría pre Belgicko), ktorá verbovala mladých bojovníkov do Sýrie. Súd ju vlani označil za teroristickú organizáciu snažiacu sa ozbrojeným bojom zvrhnúť demokraciu v Belgicku a založiť islamský štát.Belkacem na výkon trestu nastúpil v roku 2015. V súčasnosti si ho odpykáva v špeciálnom krídle väznice pre teroristov v meste Hasselt na východe Belgicka.