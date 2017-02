Belgický súd poslal za mreže 7 členov salafistickej skupiny z Antverp

Foto: Ilustračné foto Foto: Ilustračné foto

Brusel 13. februára (TASR) - Trestný súd v Antverpách odsúdil dnes siedmich členov salafistickej skupiny vystupujúcej pod názvom "Way of Life" (Spôsob života) za ich účasť alebo pokus o účasť na akciách teroristickej organizácie Islamský štát (IS).Tlačová agentúra Belga informovala, že šiesti z obvinených dostali tresty po päť rokov väzenia za to, že nepreukázali snahu o "deradikalizáciu" a nechceli sa zrieknuť svojich salafistických a džihádistických názorov. Salafizmus je fundamentalistickou formou vyznávania islamu, ktorá sa niekedy prejavuje aj vedením "svätej vojny" proti neveriacim.Jednému z odsúdených bol väzenský trest zmiernený na štyri roky podmienečne, lebo potvrdil svoj zámer znovu sa začleniť do spoločnosti. Ôsmy obžalovaný z tejto skupiny bol súdom oslobodený.Belga pripomenula, že salafistická frakcia Way of Life vznikla v roku 2013 po súdnom nariadení o rozpustení radikálnej moslimskej skupiny Sharia4Belgium (Šaría pre Belgicko), ktorá mala sídlo v Antverpách. Cieľom novej frakcie bolo pod plášťom charitatívnej neziskovej organizácie verbovať mladých moslimov pre myšlienky salafizmu a džihádu a posielať ich bojovať po boku moslimských radikálnych skupín v Sýrii.