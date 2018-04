Bělobrádek: Nezostavenie vlády do júna je na ústavnú žalobu

Predseda českých ľudovcov (KDU-ČSL) Pavel Bělobrádek povedal v stredu po stretnutí s prezidentom Milošom Zemanom, že ak nebude v Česku vláda s vyslovenou dôverou Snemovne do júna, začne Zeman konať. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Praha 18. apríla (TASR) - Predseda českých ľudovcov (KDU-ČSL) Pavel Bělobrádek povedal v stredu po stretnutí s prezidentom Milošom Zemanom, že ak nebude v Česku vláda s vyslovenou dôverou Snemovne do júna, začne Zeman konať. Informoval o tom v stredu spravodajský server Novinky.cz s tým, že podľa Bělobrádka by to bolo aj dôvodom na podanie ústavnej žaloby.povedal po rokovaní na Pražskom hrade predseda ľudovcov. Zeman dlhodobo presadzuje, aby bola vláda s dôverou zostavená do konca júna, a podľa Bělobrádka príliš nepočíta s tým, že by to tak nebolo.vysvetlil Bělobrádek s tým, že ide o záležitosť, ktorá ide proti duchu ústavy.Bělobrádek ďalej zopakoval, že obe súčasné možnosti - či už menšinová koaličná vláda ANO a sociálnych demokratov (ČSSD) s podporou komunistov (KSČM), alebo jednofarebná vláda ANO s podporou KSČM a pravicovopopulistického hnutia Sloboda a priama demokracia (SPD) - sú pre ľudovcov neprijateľné.Už v utorok popoludní dorazili za prezidentom Zemanom na Hrad predsedovia druhej a tretej najsilnejšej strany v Snemovni - Petr Fiala z Občianskej demokratickej strany (ODS) a Ivan Bartoš z Pirátov -, doplnil server Novinky.cz.Vo štvrtok má Zeman na programe rokovanie s predsedom ČSSD Janom Hamáčkom. Ten by ho mal informovať aj o priebehu rokovaní s hnutím ANO. O tom, či sociálni demokrati ponuku prijmú, bude v piatok rozhodovať grémium a predsedníctvo.