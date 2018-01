Bencicová po triumfe nad V. Williamsovou: Je to ako sen

Dánska tenistka Caroline Wozniacka reaguje po tom čo ja jej cop zaplietol do rakety počas tréningu pred začiatkom úvodného grandslamu sezóny Australian Open v Melbourne v nedeľu 14. januára 2018. Prvý grandslamový turnaj odštartuje v pondelok 15. januára 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

ženy - dvojhra - 1. kolo:



Denisa Allertová (ČR) - Pauline Parmentierová (Fr.) 6:3, 6:0, Magda Linetteová (Poľ.) - Jennifer Bradyová (USA) 2:6, 6:2, 6:3 Kateřina Siniaková (ČR) - Maria Sakkariová (Gr.) 6:2, 6:7 (5), 6:4, Timea Babosová (Maď.) - CoCo Vandewegheová (10-USA) 7:6 (4), 6:2, Kirsten Flipkensová (Bel.) - Alison Riskeová (USA) 2:6, 7:6 (6), 6:3, Irina-Camelia Beguová (Rum.) - Jekaterina Makarovová (31-Rus.) 3:6, 6:4, 8:6, Jingjing Duan (Čína) - Maria Duqueová-Marinová (Kol.) 6:0, 6:1, Anet Kontaveitová (32-Est.) - Aleksandra Kruničová (Srb.) 6:4, 7:5, Mona Barthelová (Nem.) - Monica Niculescuová (Rum.) 6:4, 7:5, Alize Cornetová (Fr.) - Si-niou Wang (Cína) 6:4, 6:2, Kiki Bertensová (30-Hol.) - Catherine Bellisová (USA) 6:7 (5), 6:4, 6:2, Petra Maeričová (Chor.) - Alison Van Uytvancková (Bel.) 7:6 (5), 6:3, Belinda Bencicová (Švajč.) - Venus Williamsová (5-USA) 6:3, 7:5, Šuaj Čang (Čína) - Sloane Stephensová (13-USA) 2:6, 7:6 (2), 6:2, Jelena Ostapenková (7-Lot.) - Francesca Schiavoneová (Tal.) 6:1, 6:4, Julia Görgesová (12-Nem.) - Sofia Keninová (USA) 6:4, 6:4

Melbourne 15. januára (TASR) - Lotyšská tenistka Jelena Ostapenková sa prebojovala do 2. kola dvojhry na grandslamovom turnaji Australian Open v Melbourne. Vlaňajšia šampiónka Roland Garros si na úvod ako nasadená sedmička poradila s Taliankou Francescou Schiavoneovou 6:1, 6:4. Dvanásta nasadená Nemka Julia Görgesová zdolala Američanku Sofiu Keninovú 6:4, 6:4 a natiahla víťaznú sériu na 15 zápasov.S turnajom sa nečakane rozlúčila vlaňajšia finalistka Venus Williamsová. Piata nasadená Američanka prehrala v šlágri prvého hracieho dňa v aréne Roda Lavera so Švajčiarkou so slovenskými koreňmi Belindou Bencicovou 3:6, 5:7. Po prvý raz od roku 1997 tak v 2. kole ženského singla v Melbourne nebude ani jedna zo sestier Williamsových. Mladšia Serena, ktorá mala obhajovať titul, sa po materskej prestávke ešte necíti vo forme a na Australian Open neštartuje.Bencicová mala z triumfu nad bývalou svetovou jednotkou veľkú radosť.nadchýnala sa Švajčiarka. O ďalšie prekvapenie sa postarala Číňanka Šuaj Čang, ktorá vyradila vlaňajšiu víťazku US Open a nasadenú trinástku Američanku Sloane Stephensovú 2:6, 7:6 (2), 6:2. Čierny deň amerických hráčok podčiarkla CoCo Vandewegheová, nasadená desiatka podľahla Maďarke Timee Babosovej 6:7 (4), 2:6.