Benedict Cumberbatch si zahrá v politickom trileri, bude riaditeľom kampane za brexit

* je známy najmä vďaka titulnej úlohe v seriáli Sherlock (2010), za ktorý ho nominovali na Zlatý glóbus, Primetime Emmy či televízne ceny BAFTA, pričom jednu Emmy sa mu podarilo získať. Nominácie na televízne ceny BAFTA získal aj za stvárnenie Stephena Hawkinga v televíznom filme Hawking (2004), vedľajšiu rolu v dráme Small Island (2009) a hlavnú úlohu v sérii adaptácií Shakespearových historických hier s názvom The Hollow Crown, kde si zahral Richarda III.



Objavil sa tiež v snímkach Nezlomná vôľa (2006), Pokánie (2007), Third Star (2010), Vojnový kôň (2011), Jeden musí z kola von (2011), 12 rokov otrokom (2013), Star Trek: Do temnoty (2013), The Fifth Estate (2013), Blízko od seba (2013), Black Mass: Špinavá dohoda (2015), Doctor Strange (2016), Thor: Ragnarok (2017), Avengers: Nekonečná vojna (2018) či miniseriáli Koniec prehliadky (2012) alebo televíznom filme Dieťa v pravý čas (2017). Svoj hlas prepožičal drakovi Smaugovi a Nekromantovi v trilógii Hobit (2012, 2013 a 2014) i vlkovi v animovanom filme Tučniaky z Madagascaru (2014). Predstavil sa tiež v životopisnej dráme Kód Enigmy (2014), pričom stvárnenie kryptoanalytika a matematika Alana Turinga mu vynieslo nominácie na filmovú cenu BAFTA, Zlatý glóbus i Oscara.



BRATISLAVA 17. mája - Anglický herec Benedict Cumberbatch si zahrá v pripravovanom filme televízie Channel 4 o referende o zotrvaní Veľkej Británie v Európskej únii z roku 2016.V projekte, ktorý má pracovný názov Brexit, stvárni hlavného stratéga a riaditeľa kampane Hlasujte za odchod (Vote Leave) Dominica Cummingsa.Autorom politického trileru je dramatik James Graham. O réžiu snímky, ktorá vznikne pod hlavičkou produkčnej spoločnosti House Productions, sa postará Toby Haynes. Tessa Ross a Juliette Howell sa pod projekt podpíšu ako výkonné producentky, producentkou bude Lynn Horsford. Nakrúcanie projektu sa začne koncom tohto roka.Informácie pochádzajú z webstránky deadline.com a archívu agentúry SITA.