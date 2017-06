Benefičný koncert A. Grandeovej sa uskutoční i napriek útoku v Londýne

Na snímke osobná prehliadka návštevníkov pred benefičným koncertom Ariany Grande a jej hostí za obete útoku v Manchestri v nedeľu 4. júna 2017. Foto: TASR/AP Na snímke osobná prehliadka návštevníkov pred benefičným koncertom Ariany Grande a jej hostí za obete útoku v Manchestri v nedeľu 4. júna 2017. Foto: TASR/AP

Londýn 4. júna (TASR) - Dnešný benefičný koncert americkej popovej speváčky Ariany Grandeovej pre obete májového samovražedného bombového útoku v britskom Manchestri sa uskutoční aj napriek najnovšiemu teroristickému útoku, ktorý v sobotu otriasol centrálnym Londýnom a vyžiadal si najmenej sedem mŕtvych.Podujatie sa bude konať na rovnakom mieste, kde mladý islamský fanatik pripravil o život 22 ľudí opúšťajúcich po Grandeovej vystúpení polyfunkčnú halu Manchester Arena. Spolu s koncertom sa uskutoční ďalšie bližšie nešpecifikované "veľké podujatie", informovala agentúra DPA, citujúc policajné zdroje.Na bezpečnosť oboch podujatí bude dohliadať veľké množstvo policajtov. Grandeovej manažment takisto potvrdil, že daný koncert s názvom One Love Manchester dostal zelenú. Na speváčkin koncert bude voľný vstup a na pódiu sa popri nej objavia aj Katy Perryová, Miley Cyrusová, Justin Bieber, ako aj skupiny Coldplay či Take That.Podľa agentúry AP je 23-ročná Grandeová pred dnešným vystúpením nervózna, ale odhodlaná preukázať solidaritu s obeťami, ako aj pozostalými. "Ariana je veľmi odvážna, že sa sem vrátila tak skoro," uviedla jedna z jej fanúšičiek.Speváčka prekvapila v piatok v manchesterskej detskej nemocnici svojich priaznivcov zranených pri teroristickom útoku. Výnos z koncertu pôjde do osobitného fondu určeného na pomoc obetiam útoku a ich rodinám.