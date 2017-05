Bénes skompletizoval zbierku nominácií: Chýbalo mi už len áčko

Na snímke László Bénes v drese reprezentácie SR do 20 rokov. Foto: TASR/Lukáš grinaj Foto: TASR/Lukáš grinaj

Šamorín-Čilistov 31. mája (TASR) - V nominácii slovenskej futbalovej reprezentácie na kvalifikačný zápas MS 2018 v Litve (10. júna vo Vilniuse) figuruje aj šesť hráčov z výberu do 21 rokov. Najmladším je stále len 19-ročný László Bénes. Talentovaný stredopoliar má za sebou vydarenú sezónu v bundesligovej Borussii Mönchengladbach a na zraz sa tešil.Bénes reprezentuje Slovensko od mládežníckych kategórií, v zbierke mu doteraz chýbala už len nominácia do A-tímu.vravel na stredajšom kempe národného tímu v Šamoríne-Čilistove.Pred rokom vymenil MŠK Žilina za pôsobenie v Mönchengladbachu a stal sa najdrahším tínedžerom, ktorý prestúpil mimo Slovenska. Väčšinu sezóny strávil v B-tíme Borussie, ale v jej závere dostal šancu aj v Bundeslige. Nastúpil na osem zápasov, v apríli strelil do siete Herthy Berlín svoj premiérový gól v najvyššej nemeckej súťaži.pokračoval Bénes.Nominácia ho potešila, ale tam sa jeho ambície nekončia. Rád by zostal súčasťou mužstva aj počas tripu do Litvy.vravel Bénes, ktorý by nemal chýbať v konečnej nominácii SR na blížiace sa ME hráčov do 21 rokov v Poľsku.Pochvaľne sa na jeho adresu vyjadrovali aj kolegovia na zraze. Obranca Peter Pekarík z Herthy Berlín bol na ihrisku, keď Bénes 5. apríla strelil proti jeho tímu svoj prvý gól v Bundeslige.vyjadril sa Pekarík.