Benficu Lisabon potopil kiks debutanta Svilara

Brankár Mile Svilar Foto: TASR AP Foto: TASR AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Lisabon 19. októbra (TASR) - Futbalisti Manchestru United naplno bodovali aj vo svojom treťom zápase v A-skupine Ligy majstrov 2017/2018. V stredajšom dueli na ihrisku Benficy Lisabon im pomohol k tesnému víťazstvu 1:0 kiks domáceho brankára Mileho Svilara, ktorý zlyhal pri jedinom góle hostí z kopačky Marcusa Rashforda.Svilar sa stal vo veku 18 rokov a 52 dní historicky najmladším brankárom, ktorý nastúpil na zápas LM. Belgičan so srbskými koreňmi prekonal rekord Ikera Casillasa, ktorý mal ako brankár Realu Madrid v čase svojho debutu v najprestížnejšej pohárovej súťaži 18 rokov a 118 dní. Mladík v bránke "orlov" však nebude na svoju premiéru spomínať v dobrom. Sebavedomo síce vyriešil niekoľko nebezpečných situácií, no v 64. minúte nezvládol tú kľúčovú. Rashford z priameho kopu namieril na bránku Benficy, Svilar sa rozhodol loptu neboxovať rukami, ale ju zachytil do rukavíc. Cúvajúc dozadu však s ňou prešiel za bránkovú čiaru. Videotechnológia to okamžite signalizovala hlavnému rozhodcovi, ktorému sa na hodinkách rozsvietilo "Goal". Benfice sa v ďalšom priebehu nepodarilo vyrovnať, takže práve táto situácia rozhodla o troch bodoch pre ManU a zároveň o tom, že portugalský tím zostáva bez bodu na dne tabuľky a pomaly mu vyhasína postupová nádej.Po záverečnom hvizde Svilara utešovali súperi, dlho s ním hovoril krajan Romelu Lukaku. "Mohol som to vyriešiť lepšie, ale už s tým, bohužiaľ, nič neurobím. Je to súčasť vývoja. Poučím sa z toho," povedal na margo svojej chyby tínedžer. Tréner ManU Jose Mourinho po zápase prezradil, že bolo súčasťou jeho taktiky testovať pripravenosť súperovho mladého brankára.odhalil Mourinho.konštatoval portugalský kouč, ktorý kormidloval svoj tím proti krajanom.Anglický klub vsadil na hru zo zabezpečenej defenzívy, táto taktika mu vyniesla úspechy aj v predchádzajúcich zápasoch s Bazilejom (3:0) a CSKA Moskva (4:1). Po treťom víťazstve v rade v LM vedú "červení diabli" skupinu s trojbodovým náskokom pred Bazilejom, ktorý v stredu triumfoval na ihrisku CSKA 2:0.poznamenal Mourinho. Kouča United trápia už iba ďalšie zranenia - k Erikovi Baillymu, Paulovi Pogbovi, Marouaneovi Fellainimu, Michaelovi Carrickovi a dlhodobo zranenému Zlatanovi Ibrahimovičovi sa zrejme pridá aj autor jediného gólu Rashford, ktorý odkríval z trávnika štvrťhodinu pred koncom.dúfa Mourinho.