Bennett zvíťazil v 12. etape Gira: Dostal som priestor

Na archívnej snímke írsky cyklista Sam Bennett.

Výsledky 12. etapy (Osimo - Imola, 214 km):

1. Sam Bennett (Iŕ./Bora-Hansgrohe) 4:49:34 h,

2. Danny van Poppel (Hol./Lotto NL-Jumbo),

3. Niccolo Bonifazio (Tal./Bahrain-Merida),

4. Baptiste Planckaert (Belg./Kaťuša-Alpecin),

5. Jürgen Roelandts (Belg./BMC),

6. Michael Mörköv (Dán./Quick-Step Floors),

7. Manuel Belletti (Tal./Androni Giocattoli),

8. Clement Venturini (Fr./AG2R La Mondiale),

9. Florian Senechal (Fr./Quick-Step Floors),

10. Enrico Battaglin (Tal./Lotto NL-Jumbo) všetci rovnaký čas ako víťaz



Priebežné poradie po 12. etape:

1. Simon Yates (V. Brit./Mitchelton-Scott) 51:57:55 h,

2. Tom Dumoulin (Hol./Sunweb) +47 s,

3. Thibaut Pinot (Fr./FDJ Cycling Team) +1:04 min,

4. Domenico Pozzovivo (Tal./Bahrain-Merida) +1:18,

5. Richard Carapaz Montenegro (Ekv./Movistar) +1:56,

6. George Bennett (N. Zél./Lotto NL-Jumbo) +2:09,

7. Rohan Dennis (Aus./BMC) +2:36,

8. Pello Bilbao (Šp./Astana) +2:54,

9. Patrick Konrad (Rak./Bora-Hansgrohe) +2:55,

10. Fabio Aru (Tal./SAE Team Emirates) +3:10

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Imola 17. mája (TASR) - Írsky cyklista Sam Bennett z tímu Bora-Hansgrohe triumfoval vo štvrtkovej dvanástej etape 101. ročníka pretekov Giro d'Italia. Na druhom mieste prišiel do cieľa Holanďan Danny van Poppel (Lotto-Soudal), tretí skončil Talian Niccolo Bonifazio (Bahrain-Merida).Hneď v úvode 214-kilometrovej rovinatej etapy z Osima sa vytvoril päťčlenný únik. Pelotón však celú situáciu kontroloval, maximálny náskok skupinky len o niekoľko sekúnd prekročil tri minúty. Na väčšine úseku panoval pokoj a koncentrácia najsilnejších tímov smerovala k záverečnému špurtu na motoristickom okruhu v Imole. Lenže, tridsať kilometrov pred cieľom sa zmenili podmienky a pelotón sa vplyvom hustého dažďa rozdelil. Desať kilometrov pred cieľovou páskou sa takmer celý pelotón opäť spojil a nasledovali viaceré útoky, no všetky boli neúspešné. V záverečnom špurte predviedol Bennett zdrvujúci finiš a vyhral svoju druhú etapu na tohtoročnom Gire.citoval víťaza portál cyclingnews.com.V piatok sa pôjde takisto prevažne rovinatá 13. etapa Ferrara - Nervesa della Bataglia s dĺžkou 180 kilometrov. V ružovom drese lídra priebežného poradia do nej nastúpi Brit Simon Yates z tímu Mitchelton-Scott, ktorý naďalej vedie o 47 sekúnd pred obhajcom Tomom Dumoulinom z Holandska (Sunweb).