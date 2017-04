Benteke sa vrátil a zostrelil Liverpool: Mal som extra motiváciu

Na archívnej snímke Christian Benteke. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

ondýn 24. apríla (TASR) - Vydarený návrat na Anfield zažil v nedeľu belgický futbalista Christian Benteke. Bývalý hráč FC Liverpool dvoma gólmi zariadil triumf Crystal Palace 2:1 na ihrisku "The Reds" a postaral sa o najprekvapujúcejší výsledok 34. kola anglickej Premier League.Benteke nezapasoval do plánov trénera LFC Jürgena Kloppa a Liverpool ho vlani v auguste za 27 miliónov libier predal do Crystal Palace. V novom klube prežil futbalové obrodenie a zaradil sa medzi jeho opory. Najmä na jar sa mu strelecky darí, v uplynulých piatich vystúpeniach vsietil päť gólov a pomohol Palace vzdialiť sa od zostupového pásma, od ktorého ho aktuálne delí sedem bodov.vyznal sa pre Sky Sports 1. Domáci viedli od 24. minúty zásluhou Philippeho Coutinha, no Benteke potom zariadil senzačný obrat. Dvadsaťšesťročný útočník sa pri gólových oslavách miernil.dodal.Hráči Crystal Palace získali ďalší cenný skalp, v apríli zdolali aj lídra FC Chelsea či londýnsky Arsenal. Z pásma zostupu vyplávali do pokojnejších vôd stredu tabuľky.povedal krídelník Andros Townsend.Trénerovi hostí Samovi Allardyceovi sa až na 14. pokus podarilo zvíťaziť na Anfielde. Dosiaľ tam zažil tri remízy a 10 prehier.zdôraznil Allardyce po šiestom triumfe z uplynulých ôsmich zápasov.Naopak, Liverpool utrpel nepríjemnú stratu bodov v snahe skončiť v lige do štvrtého miesta. Zatiaľ si drží tretie miesto, keď má náskok dvoch bodov pred Manchestrom City a troch pred United, oba manchesterské kluby však majú dva zápasy k dobru.povedal trenér domácich Klopp, ktorého mužstvo prvýkrát po siedmich zápasoch nebodovalo.