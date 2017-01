Beňuš vstúpil do sezóny druhým miestom na majstrovstvách Oceánie

Na snímke slovenský vodný slalomár Matej Beňuš. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Auckland 29. januára (TASR) - Slovenský reprezentant vo vodnom slalome Matej Beňuš má za sebou úspešný vstup do novej sezóny. Na majstrovstvách Oceánie, ktoré sa uskutočnili v novozélandskom Aucklande, obsadil v kategórii C1 druhú priečku.uviedol v tlačovej správe Beňuš a dodal:Z víťazstva sa tešil Brit Ryan Westley, tretí skončil Francúz Thomas Martin.Strieborný z OH 2016 v Riu de Janeiro sa o pár dní presunie do Austrálie, kde bude až do druhej polovice marca pokračovať v sústredení. Tam sa k nemu okrem bratrancov Ladislava a Petra Škantárovcov pripojí aj tréner Peter Ostrovský, ktorý vystriedal Juraja Minčíka.