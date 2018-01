Beňuška: Fyzika potrebuje experimenty, učím deti robiť oheň na čundri

Ilustračné foto. Foto: TASR - Andrej Galica Foto: TASR - Andrej Galica

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 14. januára (TASR) - Vlani sa stal Najlepším európskym učiteľom fyziky - Jozef Beňuška z Gymnázia Viliama Paulinyho-Tótha v Martine. Fyziku učí inak ako väčšina fyzikárov. Je zástancom experimentov, ktoré dnes na hodinách fyziky zvyčajne chýbajú. Málo je podľa neho aj fyzikárov, tento predmet učia už aj telocvikári. Neverí, že pripravovaná reforma školstva pomôže. Pripúšťa, že fyziku by možno niektoré deti aj rodičia v školách oželeli. Bola by to však podľa neho strata.zamýšľa sa Jozef Beňuška v rozhovore v rámci multimediálneho projektu TASR Osobnosti: tváre, myšlienky.