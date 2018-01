BEŇUŠKA: Najbližších 20 rokov budú v školách chýbať fyzikári

Ilustračné foto. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 12. januára (TASR) - V slovenských školách chýbajú fyzikári. Najbližších 20 rokov títo učitelia ani nebudú, učiteľstvo fyziky je totiž pre deti v posledných rokoch neatraktívne. V rozhovore pre TASR to povedal Najlepší európsky učiteľ fyziky 2017 Jozef Beňuška z Gymnázia Viliama Paulinyho-Tótha v Martine. Fyziku učí po svojom, preferuje experimenty, ktoré v školách podľa jeho slov chýbajú.uviedol Beňuška. Budúcich učiteľov fyziky by sa podľa neho dalo spočítať možno na prstoch rúk.upozornil Beňuška.Malo by byť podľa neho v záujme štátu, aby sa to zmenilo. Neverí, že pripravovaná reforma školstva pomôže. Pripúšťa, že fyziku by možno niektoré deti aj rodičia v školách oželeli. Bola by to však podľa neho strata.zamýšľa sa. Bez predmetov, ku ktorým fyzika patrí, by podľa neho rozvoj logického myslenia bol výrazne zanedbaný.poznamenal.Beňušku ocenili vlani za celoživotné dielo. Organizuje celoštátny seminár pre učiteľov fyziky s názvom Vanovičove dni, napísal si vlastné výučbové prezentácie, ktoré sa ujali aj v Česku. Urobil Digitálnu učebnicu fyziky pre stredné a základné školy a spoluzakladal Centrum popularizácie fyziky, kam chodia na exkurzie deti z celého Slovenska.Fyziku učí inak, po svojom. Preferuje experimenty a snaží sa učiť fyziku pre život. Tvrdí, že na hodine majú pracovať najmä žiaci, a nie učiteľ. Na hodine deti skôr počúva, žiaci sa pýtajú a robia experimenty.povedal pre TASR.Na hodine s názvom fyzika v praxi sa deti pokúšajú vyrobiť napríklad hmlu. Naučia sa tak, ako hmla v prírode vzniká.priblížil Beňuška.