Berdych sa stal piatym členom európskeho tímu na Laver Cupe

Na snímke český tenista Tomáš Berdych. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Tím Európa:



kapitán: Björn Borg (Švéd.)



Rafael Nadal (2-Šp.)



Roger Federer (3-Švaj.)



Marin Čilič (6-Chor.)



Dominic Thiem (7-Rak.)



Tomáš Berdych (14-ČR)



kapitánov výber







Tím Svet:



kapitán: John McEnroe (USA)



Miloš Raonič (10-Kan.)



Jack Sock (17-USA)



John Isner (19-USA)



Sam Querrey (20-USA)



kapitánov výber



kapitánov výber



Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 15. augusta (TASR) - Český tenista Tomáš Berdych prijal pozvanie kapitána Björna Borga a stal sa piatym členom európskeho tímu na Laver Cupe, ktorý sa uskutoční v pražskej O2 aréne od 22. do 24. septembra. Okrem neho sú v nominácii Rafael Nadal, Roger Federer, Marin Čilič a Dominic Thiem, Borg má k dispozícii ešte jednu voľbu.uviedol Berdych na oficiálnej stránke podujatia. To vzniklo na počesť bývalého skvelého austrálskeho tenistu Roda Lavera. Kapitán svetového tímu John McEnroe zatiaľ nevyužil ani jeden z dvoch vlastných výberov. V jeho základnej zostave figurujú Miloš Raonič, Jack Sock, John Isner a Sam Querrey.Laver Cup by sa mal konať každý september s výnimkou olympijských rokov.