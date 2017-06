Berglund bude chýbať St. Louis až do decembra

Na archívnej snímke Patrik Berglund. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

St. Louis 28. júna (TASR) - Švédsky hokejový center Patrik Berglund absolvoval operáciu ľavého ramena a svojmu St. Louis Blues bude chýbať až do decembra.Dvadsaťdeväťročný Berglund si vykĺbil rameno počas kondičného programu v rodnej krajine. Vo štvrtok podstúpil operáciu už v St. Louis. V uplynulej sezóne odohral za Blues všetkých 82 zápasov základnej časti a na konto si pripísal kariérne maximum 23 gólov a 11 asistencií. V 11 dueloch play off pridal štyri asistencie.Celú svoju zámorskú kariéru zasvätil St. Louis, za ktoré odohral 637 duelov v ZČ s bilanciou 296 bodov (151+145). V 60 stretnutiach play off pridal 26 bodov (10+16).