Beridze a Čögley už nebudú obliekať dres AS Trenčín

Trenčín 29. mája (TASR) - Gruzínsky krídelník Giogi Beridze a obranca Peter Čögley už nebudú v nasledujúcej sezóne obliekať dres futbalistov AS Trenčín. Informáciu zverejnil fortunaligista na svojej oficiálnej stránke.Gruzínsky reprezentant bol v tíme piateho celku uplynulého ročníka Fortuna ligy na jeden a pol ročnom hosťovaní z belgického KAA Gent. V trenčianskom drese odohral Beridze dovedna 46 zápasov, v ktorých strelil 12 gólov.povedal Beridze.V tíme dvojnásobného slovenského majstra nebude v nasledujúcej sezóne pôsobiť ani 29-ročný pravý obranca Čögley, ktorého kontrakt vyprší 1. júla. Odchovanec trenčianskeho klubu prezradil svoje plány do budúcnosti:Pôsobenie oboch hráčov v trenčianskom drese zhodnotil generálny manažér klubu Róbert Rybníček:Trenčín si v nedeľnajšom finále play off o účasť v Európskej lige poradil so Žilinou 2:1 po predĺžení a zabezpečil si tak účasť v prvom predkole druhej najprestížnejšej európskej súťaže.