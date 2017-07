Berkshire Hathaway prevezme elektrárenskú firmu

Na snímke z 24.marca 2011 americký investor a miliardár Warren Buffett. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 9. júla (TASR) - Konglomerát Berkshire Hathaway amerického miliardára Warrena Buffetta prevezme texaskú elektrárenskú spoločnosť Oncor. Hodnota kontraktu dosahuje 9 miliárd USD (7,89 miliardy eur), čo predstavuje jednu z najväčších akvizícií spoločnosti Berkshire Hathaway.Doteraz najväčšou akvizíciou bolo pre Buffettov konglomerát v minulom roku dokončené prevzatie výrobcu leteckých súčiastok Precision Castparts. Príslušný kontrakt dosiahol hodnotu 32,36 miliardy USD.Firma Oncor so sídlom v Dallase poskytuje služby približne 10 miliónom obyvateľov Texasu. Jej materská spoločnosť Energy Future Holdings sa v roku 2014 dostala pod bankrotovú ochranu po tom, ako v dôsledku prepadu cien energií vzrástol jej dlh na vyše 40 miliárd USD. Berkshire Hathaway kúpi zreorganizovanú Energy Future Holdings, čím následne získa aj firmu Oncor.Prevzatie, ktoré ešte musia schváliť regulačné úrady na štátnej aj federálnej úrovni, ako aj bankrotový súd, by sa malo dokončiť vo 4. štvrťroku tohto roka.