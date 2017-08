Berky pokračuje na poste reprezentačného trénera futsalistov SR

Na snímke vpravo Marián Berky. Foto: TASR/Pavol Zachar Foto: TASR/Pavol Zachar

A-reprezentácia SR



Marián Berky - tréner

Martin Rrejžek - asistent trénera

Miroslav Janek - videoanalytik



SR 21



Ján Janík - tréner

Dalibor Franko - asistent trénera

Pavol Gabaš - asistent trénera



SR 19



Branislav Škorec - tréner

Marián Ondrušek - asistent trénera

Martin Majling - asistent trénera



SR 17



Pavol Michalovič - tréner

Lukáš Vrbovský - asistent trénera

Peter Kozár - asistent trénera



SR ženy



Patrik Beer - tréner

Ladislav Németh - asistent trénera

Marián Hrabčák - asistent trénera



Najbližší program futsalových reprezentácií Slovenska:



A-reprezentácie SR



24. - 27. september 2017: medzinárodný turnaj SLOVAK FUTSAL WEEK 2017 - prípravné zápasy so Španielskom a Talianskom (Bratislava/Trnava)

3. - 6. december 2017: tréningové sústredenie

23. - 26. január 2018: medzinárodný turnaj krajín V4 (Miškolc)



SR 21



10. - 12. september 2017: sústredenie a prípravný zápas (Čadca/Cieszyn)

13. - 14. október 2017: spoločné tréningové sústredenie so SR 19 (Púchov)

6. - 9. november 2017: dva prípravné zápasy s Francúzskom (Žilina)

23. - 26. január 2018: medzinárodný turnaj krajín V4 (Miškolc)



SR 19



28. - 30. august 2017: spoločné tréningové sústredenie so SR 17 (Žilina)

13. - 14. október 2017: spoločné tréningové sústredenie so SR 21 (Púchov)

6. - 9. november 2017: dva prípravné zápasy s Francúzskom (Žilina)

7. - 10. december 2017: medzinárodný turnaj krajín V4 (Budapešť)



SR 17



28. - 30. august 2017: spoločné tréningové sústredenie so SR 19 (Žilina)

18. - 20. september 2017: tréningové sústredenie (Púchov)

13. - 17. október 2017: medzinárodný turnaj - prípravné zápasy s Maďarskom, Francúzsko, Českom (Ostrava)

29. október - 5. november 2017: kvalifikácia na olympijské hry mládeže (Prievidza)



SR ženy



5. - 8. september 2017: dva prípravné zápasy s Ruskom (Piešťany)

27. - 28. november 2017: tréningové sústredenie (Kežmarok)

7. - 10. december 2017: medzinárodný turnaj krajín V4 (Budapešť)

Bratislava 31. augusta (TASR) - Hlavným trénerom slovenskej futsalovej reprezentácie zostáva aj naďalej Marián Berky. V pozícii ho potvrdilo augustové zasadnutie výkonného výboru Slovenského futsalu (VV SF).Jeho asistentom sa stal Martin Rejžek, v súčasnosti tréner obhajcu majstrovského titulu na Slovensku ŠK Slovan Bratislava futsal. Trénerský realizačný tím pri A-mužstve aj naďalej bude dopĺňať na poste videoanalytika Miroslav Janek. S cieľom kvalitnejšieho prenosu poznatkov medzi jednotlivými reprezentáciami bude súčasťou realizačného tímu pri A-mužstve vždy aj jeden z asistentov z mládežníckych reprezentácií. Informoval web SF.Nové zloženie trénerských tímov slovenských futsalových reprezentácií: