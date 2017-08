Berlín získa 20 policajtov na bicykloch, zamerajú sa na cyklistov

Ilustračná fotografia. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 12. augusta (TASR) - Berlín získa policajtov na bicykloch. Po skončení pilotnej etapy sa cyklistická jednotka vráti do ulíc. Podľa hovorcu polície Winfrieda Wenzela bude v centre Berlína v nasadení 20 policajtov na bicykloch, ktorí budú cyklistov upozorňovať na chyby a priestupky. Ich úlohou však bude zastavovať aj vodičov, ktorí obmedzujú alebo ohrozujú cyklistov.Pilotný projekt sa spustil v roku 2014 a policajti sa pohybovali medzi námestím Alexanderplatz a vládnou štvrťou. Analýzy nehodovosti zistili, že policajti na bicykloch majú pozitívny vplyv na vývoj nehodovosti. Cyklistické jednotky majú aj ďalšie mestá, napríklad Hamburg a Kolín. Jedinečným rysom berlínskeho projektu je však to, že policajti nemajú žiadne iné činnosti a v službe sú celoročne. To znamená, že sú zodpovední výlučne za cyklistickú premávku a ich práca nie je sezónna.