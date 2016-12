Berlínčania a utečenci si uctili spevom pamiatku obetí útoku

Zbor Pamätného kostola cisára Viliama I. a berlínsky zbor Begegnungschor, v ktorých pôsobia Berlínčania aj miestni utečenci, spievajú spoločne na námestí neďaleko pamätného kostola v Berlíne, kde došlo v pondelok k útoku, pri ktorom neznámy útočník vošiel kamiónom na vianočný trh a zabil 12 ľudí. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 21. decembra (TASR) - Obyvatelia Berlína si dnes spoločne s utečencami na krátkom hudobnom koncerte uctili pamiatku obetí nedávneho útoku kamiónom na vianočných trhoch a prejavili solidaritu s pozostalými.Zbor Pamätného kostola cisára Viliama I. a berlínsky zbor Begegnungschor, v ktorých pôsobia Berlínčania aj miestni utečenci, spievali dnes spoločne na námestí neďaleko pamätného kostola, kde došlo v pondelok k útoku, pri ktorom neznámy útočník vošiel kamiónom na vianočný trh a zabil 12 ľudí.Predpokladaným páchateľom pondelňajšieho útoku je Tunisan, ktorému nemecké imigračné úrady zamietli žiadosť o azyl a ktorého doklady polícia našla vnútri vozidla a momentálne po ňom pátra.Dnešný koncert zorganizovalo občianske hnutie Avaaz. Podľa slov organizátorov na ňom vystúpilo približne 200 ľudí. Zbory odspievali hity ako Shine a light, We are the world, či Silent night.