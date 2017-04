Berlínska polícia má opatrenia, aby zmiernila riziko v Sviatok práce

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 27. apríla (TASR) - Polícia v Berlíne prijala celý rad opatrení, aby počas osláv blížiaceho sa Sviatku práce 1. mája zmiernila riziko teroristického útoku v nemeckom hlavnom meste.Popri všeobecnom zákaze premávania veľkých nákladných vozidiel, ktorý je v platnosti v sviatočné dni, bude zákaz vstupu platiť v prvý májový deň do širšieho okolia dejiska pouličných slávností Myfest v Berlíne-Kreuzbergu aj pre menšie nákladné automobily. Do "budú mať povolený vstup iba obyvatelia s vozidlami do hmotnosti 3,5 tony. V rámci nej však bude ešte prísnejšie strážená červená zóna, pri vstupe do ktorej musí každý rátať s prísnejšími policajnými kontrolami.Ide o opatrenia, ktoré sú aj reakciou bezpečnostných zložiek na decembrový teroristický útok odcudzeným kamiónom na jeden z berlínskych vianočných trhov, ktorý si vyžiadal 12 obetí.Oblasť, v ktorej bude prebiehať spomínaný Myfest bude pre motoristov uzavretá úplne. Pristupové komunikácie chcú muži zákona čiastočne zablokovať krížom postavenými policajnými vozidlami. Na rozostavenie betónových pilierov v okolí polícia rezignovala, aby nezatarasila únikové trasy.