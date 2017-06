Berlínskeho atentátnika údajne naviedli k útoku iní členovia IS

Na archívnej snímke z decembra 2016 je vražedný kamión na vianočných trhoch v Berlíne. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 1. júna (TASR) - Páchateľ decembrového útoku na vianočný trh v Berlíne pristúpil k tomuto činu po naliehaní jedného alebo viacerých ďalších prívržencov organizácie Islamský štát (IS). Vyplýva to z informácií, ktoré v stredu priniesli nemecké rozhlasové stanice WDR a NDR, ako aj denník Süddeutsche Zeitung.Neúspešný žiadateľ o azyl tuniského pôvodu Anis Amri pôvodne vlani v októbri zamýšľal odísť do oblastí ovládaných IS, namiesto toho však od neho požadovali vykonanie útoku. Teroristická organizácia si totiž uvedomila jeho "výnimočný potenciál", uviedli spomenuté médiá s odvolaním sa na zdroje spojené s vyšetrovaním tohto prípadu.Podľa zverejnených informácií si Amri bezprostredne pred útokom vymieňal informácie s jedným členom IS, o ktorom sa predpokladá, že išlo o tzv. inštruktora.Berlínsky útok z 19. decembra 2016, pri ktorom Amri vrazil uneseným kamiónom do ľudí na vianočnom trhu, si vyžiadal 12 mŕtvych a desiatky zranených. Amriho po niekoľkých dňoch zastrelili policajti na predmestí talianskeho mesta Miláno.