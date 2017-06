Berlínsku políciu odvolali pred summitom G20 pre nevhodné správanie

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 27. júna (TASR) - Skupinu berlínskych policajtov, ktorá pomáhala so zaisťovaním bezpečnosti pred budúcotýždňovým summitom skupiny krajín G20 v Hamburgu, poslali domov. Príčinou bolo to, že niektorí policajti údajne nadmerne flámovali v kasárňach, kde boli ubytovaní.Domov do nemeckej metropoly poslali vyše 220 policajných príslušníkov. Správanie menšej časti tejto skupiny totiž polícia v Hamburgu označila za "nemiestne a neprípustné".Berlínske bulvárne noviny B.Z. informovali, že medzi údajnými výčinmi policajných príslušníkov bolo močenie na plot a takisto incident, keď policajtka oblečená v župane tancovala na stole so zbraňou v ruke.Hovorca berlínskej polície Thomas Neuendorf označil dnes takéto správanie za "jednoducho trápne a zahanbujúce".Berlínski policajti boli ubytovaní v kasárňach na severe Hamburgu. Podľa plánu ich mali vystriedať iní kolegovia z Berlína ešte pred summitom, ktorý sa bude konať 7.-8. júla.