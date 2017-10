Berlusconi podporil nadchádzajúce referendum o autonómii Lombardska

Bývalý taliansky premiér Silvio Berlusconi. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Miláno 18. októbra (TASR) - Bývalý taliansky premiér Silvio Berlusconi využil dnes svoj politický vplyv na podporu referenda o rozšírení autonómie svojho rodného regiónu Lombardsko, ktoré sa uskutoční najbližšiu nedeľu. Nie je si pritom istý, či sa na ňom bude môcť sám zúčastniť, informovala agentúra AP.Berlusconi sa pripojil dnes k najvyššiemu predstaviteľovi samosprávy Lombardska, Robertovi Maronimu z pravicovo-populistickej strany Liga Severu (LN), aby podporil snahy o väčšiu autonómiu tohto prosperujúceho regiónu.povedal s tým, že rozšírenie regionálnej autonómie chce ako politik zaradiť do programu stredopravicových síl pred budúcimi voľbami v Taliansku.Nezáväzné referendum o rozšírení autonómie sa v nedeľu uskutoční aj v susednom regióne Benátsko, ktoré je takisto pod vplyvom LN. Maroni a jeho benátsky náprotivok dúfajú, že jednoznačné víťazstvo zástancov tohto kroku im poslúži ako nástroj v rokovaniach s Rímom o priznaní väčších právomocí, pokiaľ ide o výber daní, prisťahovalectvo či bezpečnosť.Na otázku, či sa chystá na referende v Lombardsku osobne zúčastniť, Berlusconi odpovedal slovami, že nevie, hociBerlusconi (81) sa opäť vracia na taliansku politickú scénu v období, keď sa krajina pripravuje na budúcoročné parlamentné voľby. V predošlých voľbách, ktoré sa konali v roku 2013, mu bránilo zapájať sa verejne do kampane usvedčenie z daňového podvodu. Za ten si musel odpykať desať mesiacov verejnoprospešných prác a nesmel sa dva roky uchádzať o verejnú funkciu. V súčasnosti zostáva lídrom strany Forza Italia a súperí o vedenie stredopravicových síl so šéfom LN Matteom Salvinim.