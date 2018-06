BERME SI PRÍKLAD:Bombaj zakázal používanie plastových vrecúšok a fliaš

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bombaj 26. júna (TASR) - Bombaj sa stal najväčším indickým mestom, ktoré zakázalo používanie jednorazových plastových výrobkov. Obyvateľom, ktorých úrady prichytia, že konajú v rozpore s týmto nariadením a používajú plastové vrecúška, poháre či fľaše, hrozí od pondelka pokuta do výšky 25.000 rupií (314 eur), ale aj trojmesačné väzenie.Pre osoby, ktoré sa previnia prvýkrát, je určená pokuta 5000 rupií (63 eur).India nedávno hostila Medzinárodný deň životného prostredia (WED), ktorý sa tohto roku zameral na epidémiu plastového odpadu, informuje denník The Guardian. Do životného prostredia sa od roku 1950 vyhodilo na celom svete približne 6,3 miliardy ton plastového odpadu, z ktorého väčšina sa nerozloží najmenej 450 nasledujúcich rokov.Polovica všetkých plastových predmetov sveta sa vyrobila len za uplynulých 13 rokov, pričom polovica z nich bola podľa odhadov použitá iba raz a následne odhodená ako odpad - vrecúška, poháre alebo slamky na pitie.Miera používania plastov v Indii je menej než polovičná oproti svetovému priemeru. Na jednu osobu pripadá v Indii ročne 11 kilogramov, zatiaľ čo v Spojených štátoch je to až 109 kilogramov, uvádza britské médium.India patrí medzi krajiny s najhorším systémom spracovania plastového odpadu na svete. Rozhádzané plastové obaly, poháre či tašky sú častým obrazom v uliciach indických miest i na plážach a prispievajú k vytváraniu gigantických skládok na okrajoch metropolitných oblastí, ako je Naí Dillí.