Bernardeschi absolvoval lekársku prehliadku, mieri do Juventusu Turín

Federico Bernardeschi. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Turín 24. júla (TASR) - Taliansky futbalový reprezentant Federico Bernardeschi podstúpil v pondelok lekársku prehliadku pred prestupom z Fiorentiny do Juventusu Turín. Následne by mal podpísať kontrakt na päť rokov a pripojiť sa k novým spoluhráčom, ktorí sú na prípravnom Medzinárodnom pohári majstrov v USA.Dvadsaťtriročný krídelník pôsobil v seniorskom tíme Fiorentiny od roku 2013, v sezóne 2013/2014 hosťoval v Crotone. V najcennejšom drese má na konte deväť vystúpení a jeden gól. Podľa stránky talianskeho denníka La Gazzetta dello Sport sa čiastka za transfer vyšplhá na 40 miliónov eur plus desať percent z jeho ďalšieho predaja.