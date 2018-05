Besiktasu hrozí, že si v budúcej sezóne nezahrá v Tureckom pohári

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Istanbul 4. mája (TASR) - Futbalistom Besiktasu Istanbul hrozí, že si v budúcej sezóne nezahrajú v Tureckom pohári. Klub čelí disciplinárnym sankciám za to, že vo štvrtok nenastúpil na semifinálovú dohrávku proti Fenerbahce Istanbul, ktoré postúpilo do finále. V drese Fenerbahce pôsobí aj kapitán slovenskej reprezentácie Martin Škrtel.Aprílovú semifinálovú odvetu v 57. minúte za stavu 0:0 prerušili po tom, ako trénera Besiktasu Senola Günesa zasiahol do hlavy hodený predmet a ranu mu museli zašiť v nemocnici. V súvislosti s vyšetrovaním zadržali desiatky ľudí, medzi nimi aj diváka, ktorý hodil predmet. Fenerbahce dostalo pokutu milión lír. Informovala o tom agentúra DPA.