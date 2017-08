Besnenie na Sibíri: Muž zranil nožom sedem ľudí

Na Facebooku sa už objavili snímky z incidentu. Foto: Screenshot Facebook Foto: Screenshot Facebook

Moskva 19. augusta (TASR) - Dvadsaťtriročný miestny občan bol za dnešným útokom nožom na centrálnej ulici sibírskeho mesta Surgut. Maskovaný útočník, ktorého motív, ako aj prípadné psychické problémy sú predmetom vyšetrovania, zranil podľa aktualizovaných informácií Vyšetrovacieho výboru Ruskej federácie sedem ľudí. Štyria z nich boli prevezení do miestnej nemocnice vo vážnom stave, pričom ich následne urgentne operovali. Tri ďalšie osoby vyviazli so stredne ťažkými zraneniami.Príslušníci polície útočníka najskôr varovali výstrelom do vzduchu a následne zastrelili, vyplýva z dostupných správ ruských a svetových médií.Miestne zdroje spomínali niekoľkých maskovaných ozbrojencov ozbrojených nožmi a strelnými zbraňami, avšak oficiálne zdroje to nepotvrdili. Zábery miestnej televíznej stanice C1 ale zachytili zatknutie zrejme druhého z páchateľov.V Surgute, kde starosta Vadim Šuvalov potvrdil zneškodnenie "banditu" a vyzval občanov na zachovanie pokoja, preventívne uzavreli jedno z miestnych nákupných stredísk.Ruské médiá poukazujú na podobnosť udalostí v Surgute s piatkovým dianím vo fínskom Turku, kde 18-ročný Maročan ubodal dve Fínky a zranil ďalších osem ľudí.Regionálna polícia sa však v prvom rade nesústreďuje na vyšetrovanie dnešného činu na Sibíri ako teroristického útoku.Mesto Surgut, ktoré má 320.000 obyvateľov a je centrom ropného a plynového priemyslu na Sibíri, patrí medzi najbohatšie v Ruskej federácii. Leží vo vzdialenosti 2100 km východne od Moskvy.