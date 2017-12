Betlehemské svetlo sa už rozžiarilo aj v Dolnom Kubíne

Betlehemské svetlo, ilustračná snímka. Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Dolný Kubín 23. decembra (TASR)- Tradičný symbol Vianoc, svetlo z Baziliky Narodenia Pána v Betleheme, sa symbolicky rozžiarilo v piatok (22.12.) aj v Dolnom Kubíne. Zástupcovi obyvateľov dolnooravskej metropoly a dolnokubínskemu primátorovi Romanovi Matejovi ho priniesli skauti z 53. zboru Gentiana v Dolnom Kubíne, informoval Martin Buzna z dolnokubínskeho mestského úradu.povedal Matejov.Zástupcovia skautského zboru z Dolného Kubína priniesli Betlehemské svetlo na Oravu z Viedne i poľského Zakopaneho. Plamienok z Betlehema odovzdajú skauti Dolnokubínčanom na Štedrý deň od 8.00 h do 13.00 h v stánku pred obchodným domom na ulici Radlinského.vysvetlil Samuel Štefan Mahút z 53. zboru Gentiana v Dolnom Kubíne.Betlehemské svetlo rozžiari už po 28-krát slovenské domácnosti a vďaka skautom obohatí sviatočnú atmosféru Vianoc svojím posolstvom jednoty, lásky a mieru. Skauti ho doručia aj do stoviek kostolov a farností, nemocníc, azylových domov, domovov sociálnej a opatrovateľskej starostlivosti, odpaľovať ho budú veriacim na predvianočných svätých omšiach a pobožnostiach alebo ho prinesú k ľuďom priamo domov. Roznesú ho aj do ďalších miest a okolitých dedín, ktoré nemajú vlakové spojenie, aby sa dostalo k čo najväčšiemu počtu ľudí.Svetlo z Betlehema je podľa slov Mahúta síce len symbolom, ale niekedy dokáže veľmi veľa.dodal.