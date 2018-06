Beyoncé a Jay Z vydali bez ohlásenia spoločný album Everything Is Love

Beyoncé Giselle Knowles-Carter*

* začala hudobnú kariéru v 90. rokoch ako členka skupiny Destiny's Child, s ktorou má na konte štyri štúdiovky, no neskôr sa vydala na sólovú dráhu. Ako sólistka uviedla na trh albumy Dangerously In Love (2003), B'Day (2006), I Am... Sasha Fierce (2008), 4 (2011), Beyoncé (2013) a Lemonade (2016). Speváčka získala už 22 cien Grammy, tri z nich ešte ako členka Destiny's Child. Ako herečka sa predstavila napríklad v snímkach Austin Powers v Zlatom úde (2002), Pokušenie (2003), Ružový panter (2006), Dreamgirls (2006), Cadillac Records (2008) či Posadnutá (2009).

Jay Z*

* vlastným menom Shawn Corey Carter, sa na hudobnej scéne pohybuje od 80. rokov minulého storočia. Debutoval však až v roku 1996, keď vydal album Reasonable Doubt. Ten je spolu s nahrávkami The Blueprint (2001) a The Black Album (2003) v rebríčku 500 najlepších albumov všetkých čias podľa magazínu Rolling Stone. V súčasnosti má na konte už trinásť sóloviek, dva spoločné albumy so spevákom R. Kellym a po jednom s rockovou kapelou Linkin Park a rapperom Kanyem Westom. Okrem toho vydal viacero kompilácií a získal zatiaľ 21 cien Grammy. Vlani ho uviedli do Skladateľskej siene slávy.





BRATISLAVA 17. júna (WebNoviny.sk) - Americká speváčka Beyoncé a jej manžel rapper Jay Z vydali bez ohlásenia spoločný album Everything Is Love. Nahrávku s deviatimi skladbami uviedli na trh pod menom The Carters. Novinka je momentálne dostupná prostredníctvom streamovacej služby Tidal, na ktorej dvojica sprístupnila aj bonusovú skladbu Salud!Beyoncé a Jay Z zároveň zverejnili videoklip ku skladbe Apeshit, ktorý si ich priaznivci môžu pozrieť napríklad na službe YouTube. Video k druhej skladbe z albumu nakrútili v máji v parížskom múzeu Louvre. Režisérom novinky je Ricky Saiz. Na skladbe Apeshit s umelcami spolupracovali rapperi Offset a Quavo a rapper, spevák a producent Pharrell Williams.Pharrell Williams s manželmi spolupracoval aj na skladbe Nice. Okrem zmienených interpretov sa na albume Everything Is Love podieľal aj rapper Ty Dolla Sign, ktorý spolupracoval na skladbách Boss a Lovehappy.Informácie pochádzajú z webstránky www.billboard.com a archívu agentúry SITA.