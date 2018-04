Beyoncé sa na Coachelle predstavila aj spolu s Destiny’s Child

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

INDIO 16. apríla - Americká speváčka Beyoncé sa počas svojho vystúpenia na festivale Coachella predstavila spolu s Kelly Rowland a Michelle Williams, bývalými kolegyňami zo skupiny Destiny's Child. Trio, ktoré spolu naposledy vystúpilo na Stellar Gospel Music Awards v roku 2015, začalo svoje vystúpenie hitom Lose My Breath z roku 2004. Ďalej zaspievali aj Say My Name a Soldier.Tridsaťšesťročná Beyoncé svoj set odštartovala piesňou Crazy In Love z roku 2003. Počas takmer dvojhodinového programu predviedla aj ďalšie hity jej 16-ročnej sólovej kariéry ako Baby Boy, 7/11, Single Ladies (Put a Ring on It), pričom počas piesne Deja Vu ju na pódiu sprevádzal aj manžel, rapper Jay-Z.Jej vystúpenie zahŕňalo aj citáty od bojovníka za ľudské práva Malcolma X, nigérijskej feministickej autorky Chimamandy Ngozi Adichie a tiež ukážky Niny Simone. Zaspievala aj pieseň Lift Every Voice and Sing, ktorá je považovaná za národnú hymnu Afroameričanov.Rodáčka z Houstonu v Texase sa mala na Coachelle predstaviť už vlani, no vystúpenie musela zrušiť pre tehotenstvo. V júni 2017 potom priviedla na svet dvojčatá Sira a Rumi. S manželom majú aj šesťročnú dcéru Blue Ivy. Informácie pochádzajú z agentúry AP a webstránky www.bbc.com.