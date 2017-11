Beyoncé Giselle Knowles-Carter *

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

BRATISLAVA 4. novembra (WebNoviny.sk) - Americká speváčka Beyoncé sa podieľa na remakeu snímky Leví kráľ (1994). Tridsaťšesťročná rodáčka z texaského Houstonu prepožičia hlas levici menom Nala.Na novinke spolupracujú napríklad aj Donald Glover, Seth Rogen, Chiwetel Ejiofor, James Earl Jones alebo John Oliver. Réžiu má na starosti Jon Favreau. Snímku plánujú uviesť do amerických kín 19. júla 2019. "Zhromaždiť takýto talentovaný tím, ktorý vdýchne život takejto klasike, je snom každého režiséra," povedal filmár.začala hudobnú kariéru v 90. rokoch ako členka skupiny Destiny's Child, s ktorou má na konte štyri štúdiovky, no neskôr sa vydala na sólovú dráhu. Ako sólistka uviedla na trh albumy Dangerously In Love (2003), B'Day (2006), I Am... Sasha Fierce (2008), 4 (2011), Beyoncé (2013) a Lemonade (2016).Jedna z najlepšie zarábajúcich interpretiek na svete získala už 22 cien Grammy, tri z nich ešte ako členka Destiny's Child. Ako herečka sa predstavila napríklad v snímkach Austin Powers v Zlatom úde (2002), Pokušenie (2003), Ružový panter (2006), Dreamgirls (2006), Cadillac Records (2008) či Posadnutá (2009).Informácie pochádzajú z webstránky www.bbc.com a archívu agentúry SITA.style="text-decoration: underline">Beyoncé sa podieľa na remakeu snímky Leví kráľ © SITA Všetky práva vyhradené.