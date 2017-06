Bez darcovskej krvi by sa mnohé operácie končili smrteľne

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Jakub Kotian Foto: TASR/Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 14. júna (TASR) - Mnohé operácie by sa bez použitia darcovskej krvi končili smrteľne. Zhodujú sa na tom lekári v slovenských nemocniciach. Hodnotu krvi označili za nevyčísliteľnú, dobrovoľných darcov si vážia.povedal Juraj Pechan, chirurg v Národnom onkologickom ústave (NOÚ).Darcov treba najmä počas leta, stáva sa viac dopravných nehôd, prebiehajú transplantačné programy, nemocnice robia plánované operačné zákroky. Dobrovoľníkov však v tomto čase ubúda, je čas dovoleniek a študentských stáží.zdôraznil František Hampl, vedúci programu transplantácií pečene v banskobystrickej fakultnej nemocnici.Darovanú vzácnu tekutinu však lekári používajú často počas operácii úrazov po dopravných či pracovných nehodách. Siahnu po nej napríklad i ortopédi.Potvrdzuje to primár pediatrickej ortopédie vo fakultnej žilinskej nemocnici Juraj Popluhár, vo svojej praxi vykonáva náročné operácie.vysvetlil.Darcovstvu krvi treba podľa lekárov vrátiť morálnu hodnotu.myslí si Miroslav Mýtnik, primár chirurgie vo fakultnej prešovskej nemocnici.Mýtnikovu myšlienku podporuje i darca Michal Machuč z Klčovian, dnes čochvíľa 65-ročný muž, ktorý má za sebou 104 odberov.zaspomínal si.Mladým odkazuje, aby nemali strach.dodal Machuč s tým, že v jeho šľapajach ide aj jeho syn.Transfúzne stanice potrebujú každú krvnú skupinu, vzácnejšie sú však tie s negatívnym Rh faktorom. Nižšie krvné zásoby majú počas leta i okolité krajiny.Darovať krv treba podľa Národnej transfúznej služby (NTS) SR ešte pred dovolenkou, po návrate z niektorých krajín to totiž nemožno urobiť, transfúzne stanice tým zbytočne prichádzajú o zásoby.