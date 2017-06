Bez Štátneho pedagogického ústavu školstvo nezmeníme, tvrdí P. Krajňák

Ilustračná snímka Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 14. júna (TASR) - Bez Štátneho pedagogického ústavu (ŠPÚ) nie je možné zlepšovať slovenské školstvo. Na dnešnom brífingu, ktorý bol súčasťou medzinárodnej konferencie pri príležitosti 70. výročia založenia ŠPÚ, to uviedol štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) Peter Krajňák.Ústav považuje za integrálnu súčasť slovenskej pedagogiky. Oceňuje na ňom, že sa v súčasnosti s potrebnou dynamikou snaží posúvať slovenské školstvo dopredu, poukázal pritom na činnosť predmetových komisií.vyhlásil Krajňák.Dnešná medzinárodná konferencia bola podľa riaditeľa ŠPÚ Ľudovíta Hajduka možnosťou zamyslieť sa nad aktuálnosťou hlavných cieľov ústavu, ktoré pretrvali do súčasnosti, zároveň však i platformou pre predstavenie nových metodík, nových experimentálnych overovaní, ktorých je ŠPÚ garantom. V rámci diskusných príspevkov, ktoré na konferencii odzneli, sa hovorilo napríklad o aplikácii pozitívnej psychológie v škole, o retrospektíve i budúcnosti výchovného poradenstva a prevencie a taktiež o slovenských a českých skúsenostiach s metódou CLIL – integrovanou výučbou predmetu a cudzieho jazyky.Hovorilo sa i o výzvach pre ŠPÚ do najbližšej budúcnosti.uviedol Hajduk.Súčasťou aktivít pri príležitosti 70. výročia ŠPÚ bolo obnovenie súťaže pedagogickej tvorivosti pre učiteľov.informoval riaditeľ ŠPÚ.Štátny pedagogický ústav je rezortný ústav Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.