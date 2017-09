Bez vodného diela by už bolo kdečo suché, tvrdil Dominik Kocinger

V roku 1932 sa narodil významný vodohospodár DOMINIK KOCINGER, ktorý bol splnomocnenec vlády SR pre výstavbu a prevádzku Sústavy vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros. Zomrel 25.9.2011. Foto: TASR/Martin Baumann V roku 1932 sa narodil významný vodohospodár DOMINIK KOCINGER, ktorý bol splnomocnenec vlády SR pre výstavbu a prevádzku Sústavy vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros. Zomrel 25.9.2011. Foto: TASR/Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 16. septembra (TASR) - Významný slovenský vodohospodár Dominik Kocinger v rokoch 1990-2007 vykonával funkciu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky (SR) pre výstavbu a prevádzku Sústavy vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros (SVDGN).Veľký je jeho prínos pri príprave podkladov pre obhajobu Vodného diela Gabčíkovo (VDG) pred Medzinárodným súdnym dvorom (MSD) v holandskom Haagu, rozsudok ktorého významne prispel k očisteniu mena SR.Dominik Kocinger sa narodil 11. apríla 1932 v Báhoni. Po absolvovaní gymnázia v Trnave študoval na Slovenskej vysokej škole technickej (SVŠT, dnes Slovenská technická univerzita, STU) v Bratislave. V roku 1956 nastúpil do Agroprojektu Bratislava, kde zorganizoval a riadil vodohospodársku a hydrogeologickú skupinu. V roku 1960 zabezpečoval prípravu a realizáciu akcie "Neutralizačná a mechanická čistiareň a odvedenie chemických odpadových vôd z Chemických závodov Bratislava do Dunaja". Od roku 1965 v podniku Vodné zdroje Bratislava zabezpečoval vodné zdroje na Žitnom ostrove po povodni v roku 1965. V období od 15. januára 1990 do 15. júla 2007 bol Vládou SR vymenovaný za splnomocnenca vlády SR pre výstavbu a prevádzku SVDGN.Prezident SR Ivan Gašparovič mu dňa 31. augusta 2007 udelil Rad Ľudovíta Štúra I. triedy za mimoriadne významné zásluhy o rozvoj vodného hospodárstva. V roku 1997 získal na základe čitateľskej ankety novín Slovenská Republika titul "Posol Slovenska 1997" za zásluhy o Slovensko a jeho dobré meno vo svete.Do Pamätnej knihy Mestskej časti Bratislava - Ružinov bolo 21. novembra 2006 pripísané medzi inými aj meno Dominika Kocingera. Verejné ocenenie za celoživotnú prácu a dosiahnuté výsledky v oblasti vodohospodárstva, za úspešné spracovanie aktuálnych hydrologických projektov a štúdií, ktoré prispeli k zlepšeniu ekológie celého Slovenska, mu udelili na základe návrhov občanov a miestnych poslancov bratislavskej mestskej časti Ružinov, kde býval od roku 1974.Za celoživotné dielo, za činy ľudskosti v duchu fair-play a za vysoké majstrovstvo dostal 6. októbra 2007 zlatú medailu Ferdinanda Martinenga.Dominik Kocinger zomrel 25. septembra 2011 v Bratislave po dlhej ťažkej chorobe vo veku 79 rokov.