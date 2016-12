Bezdomovci si pochutili na Dračom dychu s ázijskou príchuťou

Na snímke bezdomovci jedia kapustnicu počas vianočného obeda. Foto: TASR - Oliver Ondráš Foto: TASR - Oliver Ondráš

Banská Bystrica 24. decembra (TASR) – Až 70 litrov vianočnej kapustnice navaril pre ľudí bez domova, ktorí žijú v meste pod Urpínom, Karol Langstein, vedúci oddelenia sociálnej a krízovej intervencie banskobystrického magistrátu. Spoločne s Územným spolkom Slovenského Červeného kríža (SČK) ju dnes servírovali pre asi 25 ľudí, ktorí prišli do areálu nocľahárne Večierka v Banskej Bystrici. Všetci dostali aj balíčky so spodnou bielizňou, čiapkami, rukavicami, teplými ponožkami a potravinami, ktoré im venovali miestni podnikatelia a štedrí ľudia.Práve Langstein každoročne varí vianočnú kapustnicu, ktorú volajú Dračí dych. Sú v nej pikantné ingrediencie, veľa mäsa, svieže, údené, klobása i hríby.konštatoval pre TASR Langstein. Pod Urpínom je zvykom, že kapustnicu ľuďom bez domova podávajú na Štedrý deň, a teda nie deň či dva predtým.Tradične dnes medzi bezdomovcov zavítal aj primátor Ján Nosko, ktorý im zavinšoval a oni jemu tiež.reagoval primátor.Podľa Langsteina v Banskej Bystrici žije stabilne okolo 250 bezdomovcov, ktorých podchycuje sieť mesta, SČK a charita. Ďalších zhruba 50 až 70 ľudí žije na ulici, žobrú, o pomoc nežiadajú a nechcú zmeniť svoj spôsob života.SČK aj v tomto roku vychádza ľuďom bez domova v ústrety a oddnes až do 26. decembra nemusia ako každé ráno opustiť nocľaháreň. Môžu v nej zostať celé tri dni aj počas dňa.