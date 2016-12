Bezdomovci v Banskej Bystrici prespávajú vo vynovenej nocľahárni

Ilustračné foto. Foto: FOTO TASR/Andrej Galica Foto: FOTO TASR/Andrej Galica

Banská Bystrica 27. decembra (TASR) – Bezdomovci v meste pod Urpínom už prespávajú vo vynovenej nocľahárni Večierka. Jej rekonštrukcia vyšla zhruba na 12.000 eur a postaral sa o ňu Slovenský Červený kríž (SČK), ktorý opravu financoval z viacerých zdrojov.Podľa riaditeľky Územného spolku SČK v Banskej Bystrici Zuzany Stanovej nocľaháreň už po 20 rokoch potrebovala nutnú opravu. Vynovili celé vnútro, unimobunky zateplili a obložili drevom. K dispozícii majú teraz aj úložný priestor, ak by ľudia darovali nejaké postele alebo ošatenie.konštatovala Stanová s tým, že pred rokmi sa spoločne s mestom zaviazali, že im v Banskej Bystrici nezamrzne ani jeden bezdomovec, ktorých podchycuje sieť mesta, SČK a charity. Zatiaľ sa im to úspešne darí.Podmienky na prespanie v nocľahárni sú len dve, a to nejaký platný doklad totožnosti a nulová tolerancia alkoholu. Ľudia bez domova zaplatia za jeden nocľah 50 centov.SČK im aj v tomto roku vyšiel v ústrety a počas troch sviatočných dní nemuseli ráno opustiť nocľaháreň a mohli v nej zostať i počas dňa. Rovnako tomu bude na Silvestra a Nový rok.V Banskej Bystrici žije okolo 250 bezdomovcov, ktorí sú podchytení. Ďalších zhruba 50 až 70 ľudí, ktorí žijú na ulici, žobrú, o pomoc nežiadajú a nechcú zmeniť nič na svojom spôsobe života.