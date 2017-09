Bezdymové cigarety sa už predávajú aj u nás, majú obmedziť škodliviny

Ilustračné foto Foto: TASR - Tomáš Halász Ilustračné foto Foto: TASR - Tomáš Halász

Bratislava 13. septembra (TASR) - Novela zákona o spotrebnej dani účinná od mája tohto roka pamätá aj na tzv. bezdymové tabakové výrobky (BTV). Ide o výrobky, ktoré zahriatím tabakovej náplne vytvárajú aerosól, ktorý nahrádza dym, produkt klasickej cigarety.V súlade s platnou slovenskou legislatívou uviedla na slovenský trh BTV ako prvá spoločnosť Philip Morris International výrobok IQOS. Ako povedali dnes v Bratislave na stretnutí s novinármi predstavitelia spoločnosti, tento produkt znižuje úroveň škodlivých a potenciálne škodlivých látok v priemere o 90 až 95 % v porovnaní s dymom zo štandardnej referenčnej cigarety vytvorenej pre výskumné účely, avšak pri zachovaní nikotínu. Doterajšie vedecké štúdie podľa nich potvrdzujú, že takýto bezdymový výrobok predstavuje pravdepodobne menšie riziko škodlivosti ako fajčenie cigariet. Doteraz ho uviedli v 28 krajinách a z klasických cigariet prešli na bezdymový tabakový výrobok vo svete 3 milióny fajčiarov.Konečnému produktu, ako dnes uviedli predstavitelia PMI, predchádzal dlhoročný výskum a celkové investície spoločnosti na tento účel predstavujú 3 miliardy USD (2,51 miliardy eur). Na výskume sa podieľalo viac ako 430 vedeckých pracovníkov a expertov vo výskumných centrách vo Švajčiarsku a Singapure. Spoločnosti bolo udelených 2350 patentov a v súčasnosti má podaných viac ako 3750 patentových žiadostí súvisiacich s bezdymovými výrobkami. PMI plánuje v blízkom období investovať viac ako 1,5 miliardy USD do nových výrobných kapacít na bezdymové tabakové náplne HEETS. Investície budú rozdelené na vybudovanie nových závodov v Nemecku a Taliansku a na transformáciu existujúcich tovární na cigarety v Rumunsku a Grécku.Na použitie týchto výrobkov si konzument musí zakúpiť elektronické zahrievacie zariadenie, ktoré BTV zohreje na určitú teplotu, pri ktorej ešte nedochádza k horeniu. Práve pri horení pritom vzniká najviac škodlivín, upozornili zástupcovia PMI.Podľa informácií finančnej správy spotrebiteľské balenie BTV na slovenskom trhu by malo obsahovať 20 kusov tabakových roliek, prípadne kapsúl, obdobne ako cigarety. Musí byť na ňom uvedený údaj o celkovej hmotnosti a o hmotnosti tabaku v tomto výrobku vyjadrený v gramoch. Označené bude kontrolnou známkou so znakom BTV. Tieto výrobky sú zdaňované rovnako ako tabakové výrobky.