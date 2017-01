Bežecké lyžovanie môžete osláviť cez víkend na Bielej stope

Ilustračné foto. Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Kremnica 25. januára (TASR) - Na Skalke pri Kremnici sa od piatka 27. 1. do nedele 29. 1. uskutoční 44. ročník Bielej stopy. Po minuloročných problémoch, kedy kvôli nedostatku snehu menili trate pretekov, sa tento rok organizátori na nedostatok snehu sťažovať nemôžu.priblížila Veronika Chrienová z kremnického mestského úradu.Hlavné preteky Bielej stopy s voľnou technikou a dĺžkou trate 50 kilometrov so štartom aj cieľom na Skalke sa začnú v sobotu 28. januára. Spolu s hlavnými pretekmi organizátori Bielej stopy odštartujú aj bežcov na kratšiu, 25-kilometrovú trať. V nedeľu sa Biela stopa na Skalke uzavrie pretekmi klasickou technikou na 30 kilometrov a odštartujú sa aj deti a mládež v rámci Bielej stopy Junior.podotkla Chrienová s tým, že na trať sa postavia aj bežkári z Nórska, Kanady, Ruska či Slovinska. Počas konania Bielej stopy je pre pretekárov pripravené občerstvenie aj teplé miesto na zohriatie sa či šatne.Ako ďalej priblížila Chrienová, okrem hlavného programu na Skalke sa vždy v piatok pred pretekmi koná Mini Biela stopa na kremnickom námestí pre najmenšie deti.doplnila Chrienová.História ojedinelého lyžiarskeho podujatia na Slovensku Biela stopa siaha až do roku 1973, kedy na počesť blížiaceho sa 30. výročia SNP položili jeho základy.uviedla Chrienová. V roku 1989 bola Biela stopa zaradená do medzinárodného kalendára vytrvalostných pretekov na lyžiach FIS. Pri 9. ročníku Bielej stopy bolo otvorené Lyžiarske múzeum v Kremnici. Od roku 1985 je Biela stopa zaradená do série medzinárodných behov Euroloppet.