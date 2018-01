Bežecké trate v Liptovskej Kokave láka množstvo domácich i turistov

Na snímke bežkár na trati. Foto: TASR/Miroslava Siváková Foto: TASR/Miroslava Siváková

Liptovská Kokava 28. januára (TASR) – Tradícia bežeckého lyžovania v Liptovskej Kokave trvá rádovo už niekoľko desaťročí, obecné trate poznajú nielen domáci, ale aj množstvo Liptákov a turistov prichádzajúcich do podtatranskej oblasti. Bežkárov lákajú najmä panoramatickými výhľadmi v ich okolí a profesionálne upraveným rovinatým profilom.priblížil pre TASR správca tratí v Liptovskej Kokave Peter Vrbičan.Profil tratí je podľa neho úplne ideálny pre turistické poňatie lyžovania.doplnil s tým, že dominantou je panoráma Tatier v okolí.“ povedal.Prvý skúter získala obec pred 40 rokmi a odvtedy prešla úprava tratí viacerými etapami. Už v lete musia prevádzkovatelia myslieť na to, aby boli trate vykosené, zarovnané a pripravené na zimu. Pomáhať chodí partia dobrovoľníkov.uviedol správca tratí v Liptovskej Kokave.Chýbajúci sneh nahrádzajú natlačením snehu ratrakom z lúky, aby sa vytvorila rezerva, ktorá supluje zasnežovanie. Podľa správcu sú aktuálne trate pripravené skoro na takej úrovni, ako na majstrovstvá sveta. Najväčší nápor bežkárov majú prevádzkovatelia počas víkendov a prázdnin, vtedy treba oblasť upravovať každý večer.priblížil Vrbičan.Kompletné náklady v súvislosti s prevádzkou tratí znáša obec, či už sú to pohonné hmoty, zapožičanie techniky, alebo servis.skonštatoval starosta obce Július Porubän. Bežkári však môžu prispieť ľubovoľnou sumou do kasy v blízkosti trate a pomôcť tak prevádzkovateľom pokryť časť nákladov spojených s ich úpravou.