Bežkárska akcia Prechod Čergovom slávi 50-ku. Bežkárov čaká kopa snehu

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Prešov 26. januára (TASR) – Najstarším bežkárskym podujatím v prešovskom regióne je Prechod Čergovom. Členovia Klubu slovenských turistov (KST) regiónu Šariš pripravujú na 25. februára jeho 50. ročník. Dostatok snehu by mal prilákať dostatok bežkárov. Pre TASR to povedal Juraj Fiľakovský, ktorý patrí k najaktívnejším organizátorom turistických pochodov v Prešove, je predsedom Regionálnej rady KST Šariš a vedie jeden zo 16 regionálnych klubov Tatran Prešov.Regionálna rada KST Šariš v spolupráci so svojimi klubmi organizuje v priebehu sezóny viaceré lyžiarske prechody. Prvým v tomto roku bol 15. januára Hermanovský šlid, kde prišlo 160 účastníkov, o týždeň neskôr nasledoval 27. ročník Zimného prechodu Slanských vrchov. Na 12. februára pripravujú 28. ročník Prechodu Demiankou a na 19. februára chystajú 48. ročník Lyžiarskeho prechodu Branisko – Bachureň – Lipany. Sezónu uzatvorí 50. ročník Prechodu Čergovom.V okolí Prešova nie sú upravované bežkárske trasy, prešliapať si ich musia lyžiari. Organizátori prechodov nemajú k dispozícii ratraky ani skútre. Pred prípravou akcie musia prejsť na lyžiach celú trasu, zistiť, či tam nie sú popadané stromy, urobiť stopu a prichystať pre účastníkov občerstvenie aj účastnícke listy. Podľa Fiľakovského k najťažším trasám v regióne patrí Branisko a prechod Čergovom.uviedol Fiľakovský.Organizovaná lyžiarska turistika v okresoch Prešov a Sabinov má asi 60-ročnú históriu. V okolí Prešova sú aj ďalšie pekné trasy smerom na Cemjatu, Kvašnú vodu, okolo Šimonky, Temný les nad Zlatou Baňou aj ďalšie.Vek bežkárov sa pohybuje od 50 rokov, skôr smerom nahor, v klube Tatran Prešov je viac žien. V regióne je najstarším 94-ročný Ján Slávik, ktorý bežky odložil iba nedávno. Stále aktívny je 90-ročný Tomáš Dobranský. Starí páni si založili svoj seniorsky klub, ktorý familiárne nazývajú „baganča klub“ a radi chodia na výlety na Štrbské Pleso. Dnes preferujú skôr turistiku a patrili k zakladateľom klubu.Fiľakovský stál na lyžiach už ako dieťa, začínal na kopcoch v rodnej obci Brezov. Prvé lyže mu vyrobil dedo. Dnes sa venuje zjazdovému lyžovaniu aj bežkám. Deti sa viac venujú snoubordingu a turistike. Štvorročnej vnučke zatiaľ stačia sánky.