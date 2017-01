Bežkovanie na Zbojskej negatívne ovplyvňujú slabé zimy

Na snímke lyžiarske stredisko v Zbojskej nad Tisovcom v okrese Rimavská Sobota 24. januára 2017. Foto: TASR - Branislav Caban Foto: TASR - Branislav Caban

Tisovec 25. januára (TASR) – Prevádzku bežkárskych tratí v stredisku ADA Zbojská nad Tisovcom na rozhraní okresov Rimavská Sobota a Brezno negatívne ovplyvňuje nepriaznivé počasie počas posledných zím. Pre TASR to uviedol jeho konateľ Miloš Alberty, podľa ktorého je však jedným z ich zámerov do budúcnosti prevádzkovať niekdajšie bežecké trate a vytvoriť aj nové.uviedol konateľ, podľa ktorého by potrebovali minimálne 25 až 30 centimetrov.Najlepšia pre bežkárov na Zbojskej bola podľa jeho slov zima v roku 2012, kedy upravili dva okruhy. Jeden viedol k salašu Zbojnícky dvor a meral približne 2,5 kilometra, druhý smeroval až na Kučelach na Muránskej planine.konštatoval Alberty.Nové bežkárske trate by pritom podľa jeho slov mohli zvýšiť atraktivitu strediska a pritiahnuť doň viac turistov.povedal s tým, že trasy pre bežkárov by chceli vyznačiť až do vyššie položených oblastí, ako je Kučelach, prípadne až k zrubu v sedle Burda. Na druhú stranu by bežkárska trať mala viesť k horskej osade Zadné Krátke.