Bežkyňa na lyžiach Johaugová vypovedala na CAS, čaká na rozhodnutie

Na archívnej fotografii nórska bežkyňa Therese Johaugová, 28. novembra 2015. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Lausanne 6. júna (TASR) - Suspendovaná bežkyňa na lyžiach Therese Johaugová absolvovala v utorok vypočúvanie na Športovom arbitrážnom súde (CAS) vo švajčiarskom Lausanne. Nórka dostala dištanc na trinásť mesiacov od národného olympijského výboru (NIF) za dopingový prehrešok, no Medzinárodná lyžiarska federácia (FIS) požiadala o jeho predĺženie. Johaugová chce na súde očistiť svoje meno, hoci akceptovala pôvodný trest.Prípad posudzuje osobnú zodpovednosť športovca ustrážiť si neužívanie zakázaných látok. Johaugovej našli 16. septembra 2016 v moči steroid klostebol, tvrdí, že si ho nezobrala vedome. Mal byť v kréme na bolestivo spálené pery, ktorý jej podal dnes už bývalý tímový lekár Fredrik Bendiksen na sústredení vo vysokej nadmorskej polohe v Taliansku.Pokiaľ by trojčlenný výbor CAS rozhodol o predĺžení trestu, zmaril by Johaugovej šance štartovať na budúcoročných zimných olympijských hrách v Pjongčangu v Kórejskej republike. Aktuálny dištanc platí od 18. októbra. "" citovala 28-ročnú Nórku agentúra DPA.Vypovedal tiež Bendiksen, ktorý rezignoval na post tímového lekára práve pre túto kauzu. "" dodal Bendiksen vo svojom prvom mediálnom výstupe od októbra.