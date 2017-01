Bežkyňa prežila drastický útok samca kengury v Melbourne

Foto: Foto:

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Sydney 17. januára (TASR) - Žena z austrálskeho mesta Melbourne Debbie Urquhartová podstúpila operáciu po tom, čo ju napadol a dotrhal samec kengury, keď rekreačne behala po cestičke v kroví.Urquhartová (54) dnes uviedla, že keď si cez víkend išla zabehať, z ničoho nič sa pred ňou vynorila kengura a vrazila do nej čertovskou silou, "ako kamión". K útoku došlo neďaleko parku Westerfolds Park na okraji Melbourne."Bolo to ako zo sna... Som rada, že vôbec žijem. Vtedy to bolo veľmi, veľmi desivé," povedala žena pre miestnu rozhlasovú stanicu 3AW.Urquhartovej museli lekári urobiť desiatky stehov a podstúpila aj operáciu na nápravu roztrhnutého bicepsového svalu, roztrhaného ramena a ďalších tržných rán.Napadnutá Urquhartová, osobná trénerka, povedala: "Čím viac som kričala, tým viac na mňa útočil". Útok sa skončil, až keď prestala kričať.Potom sa žena ukrývala v tráve, až kým kengura neodišla. Napokon dokrivkala domov, odkiaľ ju manžel odviezol do miestnej nemocnice.Útoky kengúr nie sú v Austrálii zriedkavé. Minulý mesiac sa na internete šírilo video zachytávajúce muža, ako boxuje s kengurou, aby zachránil svojho psa. Začiatkom vlaňajšieho augusta zápasila s kengurou matka, aby zachránila dvojročnú dcéru, ktorú napadlo zviera pri ich dome.