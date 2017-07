Bezpečnostná rada OSN bude v pondelok rokovať o napätí v Jeruzaleme

Sídlo OSN v New Yorku, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 23. júla (TASR) - Bezpečnostná rada OSN by sa na budúci pondelok v New Yorku mala zísť na mimoriadnej schôdzke, aby zaujala stanovisko k najnovším izraelsko-palestínskym nepokojom v Jeruzaleme. Na svojom webe o tom informoval denník The Jerusalem Post.Zvolanie schôdzky žiadajú Švédsko, Francúzsko a Egypt, podľa ktorých "treba naliehavo diskutovať o tom, ako podporiť výzvy za zníženie napätia v Jeruzaleme," vysvetlil švédsky veľvyslanec pri OSN Carl Skau vo svojom vyhlásení zverejnenom na sieti Twitter.Na budúci utorok sa zasa uskutoční pravidelné zasadanie BR OSN, na ktorom sa raz do mesiaca rokuje o situácii na Blízkom východe.Vyhlásenie k vývoju na Blízkom východe dnes v noci zverejnilo aj tzv. blízkovýchodné kvarteto, ktoré sa v ňom vyjadrilo k víkendovým potýčkam v uliciach Jeruzalema a v Predjordánsku, ako aj útoku na rodinu židovských osadníkov v predjordánskej osade Halamiš.Kvarteto, v ktorom majú zastúpenie USA, Rusko, EÚ a OSN, upozornilo, že toto násilie prehlbuje nedôveru a je nekompatibilné s dosiahnutím mierového riešenia izraelsko-palestínskeho konfliktu. Kvarteto ostro odsúdilo teroristické činy, vyjadrilo ľútosť nad stratou nevinných životov spôsobenou násilnosťami a zaželalo rýchle zotavenie sa zraneným. Autori vyhlásenia vyzvali všetky zainteresované strany, aby boli zdržanlivé, zdržali sa provokatívnych krokov a usilovali sa o vyriešenie napätej situácie."