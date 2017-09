Bezpečnostná rada OSN dnes mimoriadne zasadane kvôli KĽDR

Sídlo OSN v New Yorku, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 15. septembra (TASR) - Bezpečnostná rada OSN sa dnes po tom, čo Severná Kórea vypálila ponad územie Japonska balistickú strelu stredného doletu, plánuje zísť na mimoriadnom zasadnutí.Agentúra DPA s odvolaním sa na oznámenie predsedníctva BR OSN uviedla, že schôdzka za zatvorenými dverami sa má v New Yorku začať o 22.00 h SELČ. Rotujúce predsedníctvo v Bezpečnostnej rade má tento mesiac Etiópia.Mimoriadne zasadnutie bude zvolané na žiadosť Spojených štátov a Japonska. Hlavným bodom programu schôdzky bezpečnostného orgánu OSN bude témaSeverná Kórea skúšobne odpálila ďalšiu svoju raketu v noci nadnes. Strela preletela ponad územie severného Japonska a dopadla do vôd Tichého oceánu. Podľa analýz americkej a juhokórejskej armády išlo o balistickú raketu stredného doletu.Velenie armády USA pre Tichomorie zdôraznilo, že odpálenie strely neohrozilo oblasť Severnej Ameriky. Išlo o prvý severokórejský raketový test od uvalenia nových sankcií na KĽDR, ktoré v pondelok schválila BR OSN v reakcii na nedávnu jadrovú skúšku Pchjongjangu.