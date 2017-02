Bezpečnostná rada OSN odsúdila KĽDR za odpálenie balistických rakiet

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 14. februára (TASR) - Bezpečnostná rada OSN v pondelok na mimoriadnom zasadaní za zatvorenými dverami jednohlasne odsúdila najnovšie skúšky balistických rakiet vykonané Severnou Kóreou tento víkend a v októbri 2016 a tomuto izolovanému štátu pohrozila prijatímČlenovia rady vrátane Číny, hlavného spojenca Pchjongjangu, podporili vyhlásenie predložené Spojenými štátmi a odpálenie rakety označilirezolúcií OSN z rokov 2006, 2009, 2013 a 2016, informovalo na Twitteri Stále zastúpenie Švédska pri OSN.O zvolanie mimoriadneho zasadania požiadali USA, Japonsko a Južná Kórea. Veľvyslankyňa USA pri OSN Nikki Haleyová pred rokovaním vyzvala členov Bezpečnostnej rady OSN, aby dali všetkými dostupnými prostriedkami severokórejskému režimu a jeho podporovateľom najavo, že takéto kroky sú neprijateľné.Severná Kórea v nedeľu podľa tamojších médií skúšobne odpálila novú balistickú raketu stredného doletu Pukguksong-2, schopnú niesť jadrovú hlavicu. Po približne 500 kilometroch raketa dopadla do Japonského mora východne od Kórejského polostrova.Išlo o prvú skúšku rakety od nástupu nového prezidenta USA Donalda Trumpa do úradu. Trump ju v pondelok označil za, ktorý treba dôrazne vyriešiť.Pchjongjang uskutočnil vlani 12 raketových testov a dve podzemné jadrové skúšky. Bezpečnostná rada OSN uvalila na KĽDR od roku 2006 šesť kôl sankcií.